Softino- Целевая страница программного обеспечений

http://themeht.com/softino/html/ltr/index-2.html

Целевая страница Softino Software - это легкий и настраиваемый HTML5-шаблон премиум-класса, который идеально подходит для демонстрации программных решений. Создан с использованием Bootstrap Framework 5, SASS, HTML5 и CSS3. Softino включает весь код SASS для полной и простой настройки.

Softino - это программная целевая страница Html5, адаптивная на основе последней версии Bootstrap. Softino - это гибкий, настраиваемый и организованный код. Все файлы и код хорошо организованы и хорошо прокомментированы для удобства настройки.