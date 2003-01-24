Solar panels landing page (адаптивная)

Добавлена
2 года назад
3 просмотра
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solar panels landing page (адаптивная) || html/css/js

Сайт

Хостинг: https://github.com

Результат: https://am-glitch.github.io/SolarEXE/

Тематика: Солнечная электроэнергия

Языки программирования: CSS3, HTML5, JS

Библиотеки: slick

Программа для разработки интерфейсов: figma

Спасибо за просмотр!)