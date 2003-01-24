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solar panels landing page (адаптивная) || html/css/js
Хостинг: https://github.com
Результат: https://am-glitch.github.io/SolarEXE/
Тематика: Солнечная электроэнергия
Языки программирования: CSS3, HTML5, JS
Библиотеки: slick
Программа для разработки интерфейсов: figma
Спасибо за просмотр!)