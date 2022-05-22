Современный сайты с самыми новыми технологиями

Добрый день, меня зовут Иванов Максим Сергеевич. Я занимаюсь frontend разработкой более 1 года, выполняю сайты на заказ с использованием современных и актуальных технологий, интегрирую взаимодействие с telegram и другими соц сетями. как результат вы сможете получить

Мои навыки и умения вы можете посмотреть на моём сайте: https://store.web-liter.ru/ // https://web-liter.ru/ . В нём отражены умения работы с React.js/Laravel, взаимодействие с различными сторонними API. Пример работы с анимацией: https://web-liter.ru/. А также можете посмотреть страницу с кодом на GitHub - https://github.com/MaXqIvanov/.

Доп ссылки на проекты:

1. *Тестовый сайт, с различным функционалом

https://store.web-liter.ru/

https://github.com/MaXqIvanov/express_internet_store

2. *Работа с данными и визуальная составляющая

https://store.web-liter.ru/task2/home

https://github.com/MaXqIvanov/digitalsolutions

3. Работа с различной анимацией/библиотеками js

https://web-liter.ru/

https://web-liter.ru/contacts