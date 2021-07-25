Создам простой адаптивный сайт-визитку по шаблону

Добавлена
2 года назад
25 просмотров
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Создам сайт-визитку по шаблону.

Делаю сайт по Вашим материалам (текст, фото, др. ) Стандартный набор:

  • Шаблон Ваш или мой.
  • До 5 блоков, например: Главная, Контакты, Фотогалерея (одна, до 20 фото), Прайс-лист, О компании, др.
  • Установка на Ваш хостинг и настройка бесплатного ssl сертификата https, если Ваш хостинг Beget, если нет обговаривается отдельно или получаете проект в zip архиве.
  • В стоимость входит 2 правки после сдачи проекта (дописать текст, изменить картинку,фото и тд. )
  • Срок выполнения 5 рабочих дней.
Дополнительно:

  • Помощь в регистрации домена.
  • Подбор хостинга ( рекомендую https://beget.com/ru ).