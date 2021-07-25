Создам простой адаптивный сайт-визитку по шаблону

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам сайт-визитку по шаблону.
Делаю сайт по Вашим материалам (текст, фото, др. ) Стандартный набор:
- Шаблон Ваш или мой.
- До 5 блоков, например: Главная, Контакты, Фотогалерея (одна, до 20 фото), Прайс-лист, О компании, др.
- Установка на Ваш хостинг и настройка бесплатного ssl сертификата https, если Ваш хостинг Beget, если нет обговаривается отдельно или получаете проект в zip архиве.
- В стоимость входит 2 правки после сдачи проекта (дописать текст, изменить картинку,фото и тд. )
- Срок выполнения 5 рабочих дней.
- Помощь в регистрации домена.
- Подбор хостинга ( рекомендую https://beget.com/ru ).