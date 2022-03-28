Создание сайтов. Верстка сайта HTML, CSS, JS.

↗️Сверстаю сайт по вашему желанию.↖️
Занимаюсь верской сайтов по макетам, на показанными вами примерах. Цена договорная.
Работа выполняется на:
• HTML
• CSS
• JavaScript
• Bootstrap
• И доп. библиотеки по желанию!
Оплата постепенная:
1 часть оплаты: 30% сразу, как предоплата за работу!
2 часть оплаты: 30% после выполнения основной верски и стилизации сайта через CSS.
3 часть оплаты: 40% после добавления анимации и диманики вашего сайта на JS.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1. Перевод на Сбербанк.
2. Киви кошелёк 諾
P.S. Все нужная для вас информация будет направленна вам в ЛС.