Создание сайтов. Верстка сайта HTML, CSS, JS.

↗️Сверстаю сайт по вашему желанию.↖️

Занимаюсь верской сайтов по макетам, на показанными вами примерах. Цена договорная.

Работа выполняется на:

• HTML

• CSS

• JavaScript

• Bootstrap

• И доп. библиотеки по желанию!

Оплата постепенная:

1 часть оплаты: 30% сразу, как предоплата за работу!

2 часть оплаты: 30% после выполнения основной верски и стилизации сайта через CSS.

3 часть оплаты: 40% после добавления анимации и диманики вашего сайта на JS.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

1. Перевод на Сбербанк.

2. Киви кошелёк 諾

P.S. Все нужная для вас информация будет направленна вам в ЛС.