Создание сайтов, верстка сайтов

Добавлена
4 года назад
16 просмотров
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  • Скорость загрузки веб-сайта;
  • Соответствие стандартам HTML;
  • Адекватность отображения в браузере;
  • Соответствие требованиям поисковых систем;
  • Адаптивность под различные экраны пользователя.