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Создание сайтов, верстка сайтов
HTML-верстка
Добавлена
4 года назад
16 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скорость загрузки веб-сайта;
Соответствие стандартам HTML;
Адекватность отображения в браузере;
Соответствие требованиям поисковых систем;
Адаптивность под различные экраны пользователя.
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3 МБ
Вугар
renshinkan
Был
4 года назад
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