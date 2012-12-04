http://verstka.webserv.com.ua/star/index.html

HTML верстка. Чистая, валидная, кроссбраузерная верстка. Html+ css3 + js + jquery.

Чистую верстку(статическую) всех внутренних страниц сайта вы можете посмотреть по следующим ссылкам:

http://verstka.webserv.com.ua/star/index.html

http://verstka.webserv.com.ua/star/akciya.html

http://verstka.webserv.com.ua/star/cabinet.html

http://verstka.webserv.com.ua/star/main_category.html

http://verstka.webserv.com.ua/star/info_page.html