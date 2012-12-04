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http://verstka.webserv.com.ua/star/index.html
HTML верстка. Чистая, валидная, кроссбраузерная верстка. Html+ css3 + js + jquery.
Чистую верстку(статическую) всех внутренних страниц сайта вы можете посмотреть по следующим ссылкам:
http://verstka.webserv.com.ua/star/index.html
http://verstka.webserv.com.ua/star/akciya.html
http://verstka.webserv.com.ua/star/cabinet.html
http://verstka.webserv.com.ua/star/main_category.html