http://www.stoodliner.com/

Создание многофункционального сайта для Федерального Студенческого портала Stoodliner: интерактивные ленты новостей и фото-отчетов, конкурсы красоты, рейтинги и комментарии, фотогалереи и видео-архивы, каталоги ВУЗов Санкт-Петербурга.