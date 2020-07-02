Строительно-ремонтная компания ЮГ

Ручная верска для многостраничного сайта, адаптация под заявленные мобильные устройства для строительной компании и создание на основе шаблона темы WordPress.

Была сверстана оригинальная главная страница сайта

Сверстаны страницы под каждое наименование услуг

Сверстана отдельная страница с ценами на услуги

Сверстана отдельная страница с работами с возможностью выведения информации по каждому обьекту

Сверстана отдельная страница с отзывами от клиентов

Сверстана отдельная страница с контактами, реализованы формы обратной связи на странице и в модальном окне

Реализована посадка шаблона на WordPress, заказчик получил возможноть редактировать все наполнение из отдельной амин.панели.