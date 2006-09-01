Сучасний лендінг з поекранним скроллом

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Використовувані інструменти та технології:

HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.

Що на ньому можна знайти:

Поекранний скролл, анімації при скроллі, анімація лічильника, тощо.

Посилання на роботу - https://ciclo-c97df.web.app/