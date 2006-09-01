Сучасний лендінг з поекранним скроллом
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
Поекранний скролл, анімації при скроллі, анімація лічильника, тощо.
Посилання на роботу - https://ciclo-c97df.web.app/