Sweet Pastries - домашние торты и выпечка

Сайт для небольшой кондитерской

которая производит и продает разные десерты, а так же изготавливает эксклюзивные торты на заказ

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Дизайн с нуля и адаптивная, кроссбраузерная верстка на GULP4

Оптимизация изображений под разные экраны, использование webp формата и обычного jpg для старых браузеров

Наличие формы обратной связи, контактов и ссылок на соц.сети не дадут вашим клиентам потерять вас, позволят всегда связаться с вами и заказать десерты на любые случаи жизни!

Полная адаптация под все экраны так же позволит просматривать сайт и совершать заказ с любого устройства!