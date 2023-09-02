Tech-Store

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
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https://vslzrp.github.io/tech-store/

Многостраничный интернет-магазин компьютерной техники.

  • Верстка основных страниц интернет-магазина.

  • Адаптив под мобильные устройста с минимальным разрешением 375px.

  • Сборка и оптимизация проекта с помощью Gulp.

  • Использование методологии БЭМ для названий классов.

  • Слайдеры, спойлеры, выпадающие подменю и другое на JavaScript.