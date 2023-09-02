Tech-Store
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://vslzrp.github.io/tech-store/
Многостраничный интернет-магазин компьютерной техники.
Верстка основных страниц интернет-магазина.
Адаптив под мобильные устройста с минимальным разрешением 375px.
Сборка и оптимизация проекта с помощью Gulp.
Использование методологии БЭМ для названий классов.
Слайдеры, спойлеры, выпадающие подменю и другое на JavaScript.