Техномарт

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
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В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "Техномарт". Дизайн сайта был взят с курса "HTML и CSS. Профессиональная вёрстка сайтов" в Html Academy.

Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:

  1. HTML, CSS и JavaScript для создания пользовательского интерфейса.

  2. Кроссбраузерную и семантическую верстку.

  3. Препроцессор Scss и приложение Prepros для сжатия и форматирование файлов.

  4. Git для контроля версий проекта.

Этот проект является отличным примером моих навыков верстки сайтов по макету, а также тщательного подхода к тестированию сайтов на устойчивость к изменениям.

Для ознакомления с работой можно перейти по ссылке: https://shepard-m.github.io/technomarket/index.html