Техномарт
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
месяц назад
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В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "Техномарт". Дизайн сайта был взят с курса "HTML и CSS. Профессиональная вёрстка сайтов" в Html Academy.
Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:
HTML, CSS и JavaScript для создания пользовательского интерфейса.
Кроссбраузерную и семантическую верстку.
Препроцессор Scss и приложение Prepros для сжатия и форматирование файлов.
Git для контроля версий проекта.
Этот проект является отличным примером моих навыков верстки сайтов по макету, а также тщательного подхода к тестированию сайтов на устойчивость к изменениям.
Для ознакомления с работой можно перейти по ссылке: https://shepard-m.github.io/technomarket/index.html