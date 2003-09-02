В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "Техномарт". Дизайн сайта был взят с курса "HTML и CSS. Профессиональная вёрстка сайтов" в Html Academy.

Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:

HTML, CSS и JavaScript для создания пользовательского интерфейса. Кроссбраузерную и семантическую верстку. Препроцессор Scss и приложение Prepros для сжатия и форматирование файлов. Git для контроля версий проекта.

Этот проект является отличным примером моих навыков верстки сайтов по макету, а также тщательного подхода к тестированию сайтов на устойчивость к изменениям.

Для ознакомления с работой можно перейти по ссылке: https://shepard-m.github.io/technomarket/index.html