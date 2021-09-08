Тово - целевая страница приложения React

http://react.pixelstrap.com/tovo/

Tovo React Landing Page - это шаблон для приложения. Он разработан с использованием Bootstrap 4.1.1 и имеет чистый и современный вид. Tovo - очень хороший шаблон React, который лучше всего подходит для любой целевой страницы приложения. Tovo красиво смотрится при любом размере, будь то экран ноутбука, iPad, iPhone, Android Mobile или планшеты. Он имеет целевой дизайн, адаптивную верстку и специальные функции. Тово хорошо организовано и очень легко настраивается. В нем есть все необходимое для запуска вашего сайта в ближайшие несколько часов!

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