Transgold
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Адаптивна (відгуклива) верстка для компанії "Transgold", яка займається транспортними перевезеннями. Також присутні приємні скрол-анімації, які супроводжують користувачів по сайту. Повністю оптимізований, як для мобільної так і десктоп версії, що призвело до збільшення кількості користувачів на сайті