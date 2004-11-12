Transgold

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
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Адаптивна (відгуклива) верстка для компанії "Transgold", яка займається транспортними перевезеннями. Також присутні приємні скрол-анімації, які супроводжують користувачів по сайту. Повністю оптимізований, як для мобільної так і десктоп версії, що призвело до збільшення кількості користувачів на сайті