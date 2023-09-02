Travellian

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
3 просмотра
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https://vslzrp.github.io/Travellian/

Главная страница сайта туристического агенства.

  • Адаптив под мобильные устройста с минимальным разрешением 320px.

  • Сборка и оптимизация проекта с помощью Gulp.

  • Слайдеры, формы, анимации и другое на JavaScript.

  • Использование методологии БЭМ для названий классов.

  • Кастомные элементы формы.