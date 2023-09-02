Travellian
HTML-верстка
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://vslzrp.github.io/Travellian/
Главная страница сайта туристического агенства.
Адаптив под мобильные устройста с минимальным разрешением 320px.
Сборка и оптимизация проекта с помощью Gulp.
Слайдеры, формы, анимации и другое на JavaScript.
Использование методологии БЭМ для названий классов.
Кастомные элементы формы.