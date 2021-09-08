Целевой страницы ICO для биткойнов и криптовалют

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Встречайте ICO Crypto - самую продаваемую целевую страницу премиум-класса для ICO, которая идеально подходит для вашего ICO / Crowdsales или любого типа криптовалютного бизнеса. ICO Crypto специально разработан для индустрии криптовалют и идеально подходит для создания веб-сайтов для ICO, ICO Lunching, Crowdsales и Cryptocurrency Agencies.

Вы ищете шаблон для создания веб-сайта для криптовалютного бизнеса, который запускает ICO? Также вам нужен стильный и современный дизайн посадочной страницы ICO? Тогда шаблон ICO Crypto должен быть лучшим выбором и сэкономить вам драгоценное время и деньги как разработчику, дизайнеру или владельцу веб-сайта.

Этот шаблон ICO Crypto поставляется с более чем 10 различными версиями макетов целевой страницы ICO. С множеством уникальных вариантов дизайна и всеми необходимыми модулями, такими как распределение токенов, обратный отсчет продажи токенов, полоса прогресса продаж, поставщик, партнер, форма подписки, контактная форма, дорожная карта, временная шкала, часто задаваемые вопросы, команды и многое другое.

Каждому ICO нужен отличный веб-сайт, чтобы вы могли продвигать свою криптовалюту, поэтому мы разработали его с современной индивидуальной изометрической иллюстрацией, которая делает веб-сайт великолепным и привлекательным.

Шаблон ICO Crypto HTML полностью адаптивный, сверхгибкий, мощный, чистый и легко настраиваемый. Также он поддерживает все виды современных браузеров и устройств. В шаблоне ICO Crypto очень плавная анимация, которая делает ваш сайт красивее.