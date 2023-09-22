Учебная работа создание интереактивной страницы без JS cssBayan.

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
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Интереактивная страница созданная полностью без использования JS. Создана в ходе обучения в RS School, под требования задания. В ходе виполнения были использовани следующие технологии HTML, CSS.

Ссылка на сайт:

https://oleksandr-orzul.github.io/cssBayan/cssBayan/