Учебная работа создание интереактивной страницы без JS cssBayan.
HTML-верстка
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3 месяца назад
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Интереактивная страница созданная полностью без использования JS. Создана в ходе обучения в RS School, под требования задания. В ходе виполнения были использовани следующие технологии HTML, CSS.
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