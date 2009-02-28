Ukraine Engeenering Group
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Добавлена185 просмотров
15 лет назад
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Макет сайта визитки коипании Ukraine Engeenering Group.
Раскладка смешанная, резиновая с горизонтальным и вертикальным центрированием контента.
При изменении разрешения монитора, каждый элемент навигации смещается, только ему определенным образом.
Графический дизайн Николая Чукреева aka Nemo ( http://weblancer.net/users/Chukreev/ ).