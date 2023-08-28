Веб-сайт "Dananz"
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Семисторінковий сайт для створення інтер'єрів.
Посилання на проект: https://dmytro-kosyk-dananz.netlify.app/
Використані технології:
Html5/Css3;
JavaScript;
BEM methodology;
Gulp/Webpack;
Flexbox/Grid.
Веб сайт було зверстано з макету Figma, адаптовано на основі мого бачення та досвіду.
Анімовано об'єкти на сайті, поява об'єктів та цифровий лічильник.
Оптимізовано зображення та конвертавано у більш сучасний формат WebP.
Оптимізовано CSS та JS файлів, для кращої продуктивності сайту.