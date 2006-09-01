Веб-сайт для компанії "SlideNinja"
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
анімації різних типів, прикручена оплата, карточки тощо.
Посилання на роботу - http://slideninja.net/