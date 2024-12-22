Вебсторінка GreenHarvest

Посилання на вебсторінку: https://app.netlify.com/sites/greenharvestpage/

GreenHarvest — це персональний вебсайт-портфоліо, створений для демонстрації професійних навичок у веброзробці. Проєкт акцентує увагу на якості, функціональності та зручності користування.

Цей вебсайт має такі важливі характеристики:

Семантичну верстку , що покращує структурованість контенту та робить сайт зрозумілим для пошукових систем і користувачів.

Адаптивний дизайн , який забезпечує зручність перегляду на різних пристроях, від мобільних телефонів до десктопів.

Оптимізацію для швидкого завантаження сторінок та мінімізації часу очікування користувачів.

Кросбраузерну сумісність , що дозволяє коректно відображати сайт у всіх популярних браузерах.

Модульну структуру коду , яка спрощує подальшу підтримку та оновлення сайту.

Сучасний стиль і функціональність, що роблять сайт привабливим та легким у використанні.

Ці характеристики не тільки покращують користувацький досвід для звичайних відвідувачів, але й забезпечують доступність для осіб з обмеженими можливостями зору. Завдяки ретельній оптимізації та семантиці, сайт також добре індексується пошуковими системами, що підвищує його видимість і рейтинг у результатах пошуку.