Вебсторінка GreenHarvest

Посилання на вебсторінку: https://app.netlify.com/sites/greenharvestpage/
GreenHarvest — це персональний вебсайт-портфоліо, створений для демонстрації професійних навичок у веброзробці. Проєкт акцентує увагу на якості, функціональності та зручності користування.
Цей вебсайт має такі важливі характеристики:
Семантичну верстку, що покращує структурованість контенту та робить сайт зрозумілим для пошукових систем і користувачів.
Адаптивний дизайн, який забезпечує зручність перегляду на різних пристроях, від мобільних телефонів до десктопів.
Оптимізацію для швидкого завантаження сторінок та мінімізації часу очікування користувачів.
Кросбраузерну сумісність, що дозволяє коректно відображати сайт у всіх популярних браузерах.
Модульну структуру коду, яка спрощує подальшу підтримку та оновлення сайту.
Сучасний стиль і функціональність, що роблять сайт привабливим та легким у використанні.
Ці характеристики не тільки покращують користувацький досвід для звичайних відвідувачів, але й забезпечують доступність для осіб з обмеженими можливостями зору. Завдяки ретельній оптимізації та семантиці, сайт також добре індексується пошуковими системами, що підвищує його видимість і рейтинг у результатах пошуку.