Вебсторінка WebStudio

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WebStudio.jpg

Посилання на вебсторінку: https://app.netlify.com/sites/webstudiopage/
WEBSTUDIO — це персональний вебсайт-портфоліо, створений для демонстрації навичок у розробці.Цей проєкт розроблено з акцентом на якість, функціональність і зручність використання.
Вебсторінка має

  1. cемантичну верстку;

  2. адаптивність;

  3. хорошу оптимізацію;

  4. кросбраузерність;

  5. модульність коду;

  6. сучасний стиль і функціональність.


Усі ці характеристики забезпечують не лише зручність для звичайних користувачів, але й доступність для людей із обмеженими можливостями зору. Крім того, якісна оптимізація та семантика сприяють кращій індексації сайту пошуковими системами, підвищуючи його видимість у пошуковій видачі.