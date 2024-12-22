Вебсторінка WebStudio

Посилання на вебсторінку: https://app.netlify.com/sites/webstudiopage/
WEBSTUDIO — це персональний вебсайт-портфоліо, створений для демонстрації навичок у розробці.Цей проєкт розроблено з акцентом на якість, функціональність і зручність використання.
Вебсторінка має
cемантичну верстку;
адаптивність;
хорошу оптимізацію;
кросбраузерність;
модульність коду;
сучасний стиль і функціональність.
Усі ці характеристики забезпечують не лише зручність для звичайних користувачів, але й доступність для людей із обмеженими можливостями зору. Крім того, якісна оптимізація та семантика сприяють кращій індексації сайту пошуковими системами, підвищуючи його видимість у пошуковій видачі.