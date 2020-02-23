Верстка

Добавлена
4 года назад
89 просмотров
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Занимаюсь созданием и доработкой сайтов.

  • верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером
  • HTML-верстка PSD-макетов
  • обновление существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.
  • отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
  • иностранные языки: английский (средний уровень)