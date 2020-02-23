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Верстка
HTML-верстка
Добавлена
4 года назад
89 просмотров
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Занимаюсь созданием и доработкой сайтов.
верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером
HTML-верстка PSD-макетов
обновление существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.
отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
иностранные языки: английский (средний уровень)
1200x900
312 КБ
Александр
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Был
3 года назад
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