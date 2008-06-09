Адаптивная верстка по дизайну. kwork в себе включает:

Я выполню качественную адаптивную верстку вашего сайта, чтобы он корректно отображался на любых устройствах — от мобильных телефонов до десктопов. Включает в себя:

Шрифты: Подключение и настройка шрифтов для удобного чтения и гармоничного внешнего вида.

Кроссбраузерность: Гарантия правильного отображения сайта во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge и других).

JavaScript: Реализация интерактивных элементов — слайдеров, всплывающих окон, динамических форм и прочих функций.

Bootstrap (по желанию): Использую Bootstrap для быстрой и удобной верстки, если это необходимо для проекта.

Я сделаю ваш сайт удобным, функциональным и красивым на любых устройствах и во всех браузерах.