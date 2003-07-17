Верстка адаптивного landing page - Checkago-Avto

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Посмотреть сайт:
https://web-ildev.ru/checkago/
При верстке данного landing page использовал следующие технологии:HTML5, SCSS (CSS3), JavaScript, jQuery, Gulp, BEM, FlexBox, Responsive, Dynamic Adaptive
Очень хорошие знакомые попросили сделать для них сайт. Но проблема в том, что они совсем не разбираются как вообще они получаются. Такой проект меня заинтересовал в то же мгновение. Я бесплатно проконсультировал их, рассказал в подробностях что и как происходит. По итогу нашел прекрасного дизайнера, который по итогу выдал мне очень красивый макет, который я сразу же взялся верстать. Работу выполнил вполне быстро. Достаточно интересный проект и что-то новое в плане опыта для меня.
Но самое главное:
- Цена ~ 4000 руб.
- Срок ~ 2 дня
Хочешь такой же landing page? Скорее пиши мне, сверстаю без проблем + скидка тому, кто закажет такую же верстку сайта
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