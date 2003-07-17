Верстка адаптивного landing page - UGT

Посмотреть сайт:

https://web-ildev.ru/ugt/index.html

При верстке данного landing page использовал следующие технологии:

HTML5, SCSS (CSS3), JavaScript, jQuery, Gulp, BEM, FlexBox, Responsive

Взял в работу красивый по дизайну проект, верстка была простой, никаких сложностей не возникло. По ходу работы с клиентом допиливали некоторые моменты в дизайне, чтобы в итоге придти к идеальному варианту. Все пожелания заказчика были учтены, также бонусом к работе поставил небольшую админку, которая дает возможность редактировать любой текст на сайте.

Но самое главное:

Цена ~ 2500 руб.

Срок ~ 2 дня

Хочешь такой же landing page? Скорее пиши мне, сверстаю без проблем + скидка тому, кто закажет такую же верстку сайта :)

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