Верстка/дизайн сайту для майнкрафт сервера
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
21 день назад
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Це моє переш замовлення, тут я зробив дизайн, і зверстав його, є мобільна адаптація.
Все це я робив за 200 грн, так як новачок
Проект на gitHub:
https://github.com/jermorg/Mincraft-Server-Sait-Design/