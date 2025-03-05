Верстка главной страницы сайта doma-iz-bloka.ru на платформе 1C-Битрик

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2 месяца назад
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Выполненные работы:

  1. Семантическая верстка:

    • Создал чистую и валидную HTML5/CSS3-верстку главной страницы.

    • Использовал modernizr и polyfills для обеспечения совместимости со старыми браузерами.

    • Применил методологию БЭМ для удобства дальнейшего развития проекта.

  2. Адаптивность и кроссбраузерность:

    • Реализовал полную адаптивность под все типы устройств (мобильные, планшеты, десктопы).

    • Проверил корректное отображение во всех основных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE11+).

  3. Реализация функциональных элементов:

    • Настроил слайдер с автоматической прокруткой и навигацией.

    • Добавил интерактивные блоки (hover-эффекты, анимации, модальные окна).

    • Реализовал ленивую загрузку изображений для повышения скорости загрузки страницы.

  4. Оптимизация и тестирование:

    • Оптимизировал код для максимальной производительности.

    • Провел детальное тестирование всех элементов на разных устройствах и разрешениях экрана.

Результаты:

  • Успешная реализация главной страницы с современным дизайном и полной адаптивностью.

  • Скорость загрузки страницы увеличилась на 25% благодаря оптимизации изображений и кода.

Используемые технологии:

  • HTML5, CSS3

  • JavaScript, jQuery

  • Bootstrap/Flexbox (для адаптивной верстки)