Верстка главной страницы сайта doma-iz-bloka.ru на платформе 1C-Битрик
Выполненные работы:
Семантическая верстка:
Создал чистую и валидную HTML5/CSS3-верстку главной страницы.
Использовал modernizr и polyfills для обеспечения совместимости со старыми браузерами.
Применил методологию БЭМ для удобства дальнейшего развития проекта.
Адаптивность и кроссбраузерность:
Реализовал полную адаптивность под все типы устройств (мобильные, планшеты, десктопы).
Проверил корректное отображение во всех основных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE11+).
Реализация функциональных элементов:
Настроил слайдер с автоматической прокруткой и навигацией.
Добавил интерактивные блоки (hover-эффекты, анимации, модальные окна).
Реализовал ленивую загрузку изображений для повышения скорости загрузки страницы.
Оптимизация и тестирование:
Оптимизировал код для максимальной производительности.
Провел детальное тестирование всех элементов на разных устройствах и разрешениях экрана.
Результаты:
Успешная реализация главной страницы с современным дизайном и полной адаптивностью.
Скорость загрузки страницы увеличилась на 25% благодаря оптимизации изображений и кода.
Используемые технологии:
HTML5, CSS3
JavaScript, jQuery
Bootstrap/Flexbox (для адаптивной верстки)