Верстка и привязка
HTML-верстка
Добавлена332 просмотра
14 лет назад
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http://bookmarket.edem.kharkov.ua/ru
XHTML 1.0 strict
верстка всех страниц сайта
Вся оформительская графика сделана бекграундом
Семантическая верстка
Корректный Image Replacement
data: URL для не IE
производилась натяжка на самописный движок (zend/smarty)
редактирование: скриптов, контроллеров, создание декораторов
ie6 +, FF 3+, Opera 9.64+...