Верстка интернет магазина

Обращаясь ко мне, Вы в первую очередь платите за качество.

Если вдруг какие-то недочеты после исполнения работы и оплаты находятся, я их исправляю, никуда не пропадаю - это мой основной вид деятельности, не подработка и не хобби.

Верстаю сайты из PSD или FIGMA любой сложности. Адаптивная верстка под любые разрешения экрана.

Преимущества:

После выполнения проекта – бесплатная помощь и поддержка

Адаптивная и отзывчивая верстка

Чистый, понятный код

Нужно для заказа:

Необходимо хорошо сформулировать задачу, по возможности подробно описать каждый пункт если есть какие то конкретные пожелания. Чем лучше будет сформулирована задача, те лучше вы получите результат. Если верстка из PSD. то требуется исходник psd.

Услуга включает:

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Количество страниц: до 5

Срок выполнения: 1 день