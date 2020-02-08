Верстка из любых макетов

Добавлена
4 года назад
178 просмотров
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Верстка любой сложности с использованием технологий

  • HTML5
  • CSS3
  • JS
  • БЭМ
  • SASS
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