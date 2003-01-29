Верстка корпоративного сайта "Ferroma"

Отзывчиво-адаптивная верстка 8-ми страниц корпоративного сайта с посадкой на WordPress. Кроссбраузерно, без ошибок в валидаторе W3C. Технологии: Responsive, HTML5/CSS3, Flexbox, GridCSS, БЭМ, jQuery + Slick. WordPress- заполнение контента сайта через кастомные поля в админпанели.

Ссылка на работу:

https://markvas95.github.io/ferroma2/