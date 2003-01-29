Верстка корпоративного сайта "Ferroma"

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Отзывчиво-адаптивная верстка 8-ми страниц корпоративного сайта с посадкой на WordPress. Кроссбраузерно, без ошибок в валидаторе W3C. Технологии: Responsive, HTML5/CSS3, Flexbox, GridCSS, БЭМ, jQuery + Slick. WordPress- заполнение контента сайта через кастомные поля в админпанели.
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