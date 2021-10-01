Верстка корпоративного сайта + WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная Верстка корпоративного сайта по оказанию услуг в сфере профессионального обучения + CMS WordPress
Технологии:
SCSS, БЭМ, FLEX, GRID, HTML5, CSS3, Responsive, JS, Wordpress
- верстка 4 страниц
- адаптивность под все современные устройства
- кроссбраузерность
- валидный код
- слайдер с галереей
- валидация формы