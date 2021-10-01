Верстка корпоративного сайта + WordPress

Добавлена
2 года назад
105 просмотров
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Адаптивная Верстка корпоративного сайта по оказанию услуг в сфере профессионального обучения + CMS WordPress

Технологии:

SCSS, БЭМ, FLEX, GRID, HTML5, CSS3, Responsive, JS, Wordpress

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  • верстка 4 страниц
  • адаптивность под все современные устройства
  • кроссбраузерность
  • валидный код
  • слайдер с галереей
  • валидация формы