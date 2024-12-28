Верстка корзины товаров

Разработан функциональный и адаптивный интерфейс корзины для интернет-магазина с учетом всех требований дизайна.

Полная адаптивность , обеспечивающая корректное отображение корзины на мобильных устройствах, планшетах и компьютерах.

Интерактивное изменение полей : в зависимости от выбранного типа доставки автоматически меняются формы и доступные поля (например, адрес, способы оплаты или комментарии).

Соответствие дизайну : точная реализация стиля и пользовательских сценариев, предусмотренных макетом.

Удобная навигация и понятное отображение информации о товарах и итоговой стоимости.