Верстка корзины товаров

Разработан функциональный и адаптивный интерфейс корзины для интернет-магазина с учетом всех требований дизайна.
Полная адаптивность, обеспечивающая корректное отображение корзины на мобильных устройствах, планшетах и компьютерах.
Интерактивное изменение полей: в зависимости от выбранного типа доставки автоматически меняются формы и доступные поля (например, адрес, способы оплаты или комментарии).
Соответствие дизайну: точная реализация стиля и пользовательских сценариев, предусмотренных макетом.
Удобная навигация и понятное отображение информации о товарах и итоговой стоимости.