Верстка лендинга для Школы Show Consulting Глеб Фильштнинский

Добавлена
4 месяца назад
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Разработан лендинг для Школы Show Consulting, посвящённый Глебу Фильштнинскому. Основные особенности:

  • Адаптивная верстка: Лендинг корректно отображается как на ПК, так и на мобильных устройствах, обеспечивая удобство использования на всех экранах.

  • Стилизованный интерфейс: Использован современный дизайн с фокусом на презентацию школы и её услуг, создавая профессиональный и привлекательный внешний вид.

  • Контактная форма: Встроена форма для связи, позволяющая пользователям легко отправить запрос или задать вопросы.

Проект ориентирован на презентацию школы и личного бренда Глеба Фильштнинского в интернет-пространстве.