Верстка Микрофинансовой организации

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
5 просмотров
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Ссылка https://martin.finance/

Верстка микрофинансовой организации Martin

Адаптивная, Кроссбраузерная, Резиновая Валидная верстка,

В проекте используется gulp сборка, препроцессор scss. шаблонизатор pug, svg sprite, бэм методология