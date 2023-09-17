Верстка Микрофинансовой организации
HTML-верстка
Добавлена5 просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка https://martin.finance/
Верстка микрофинансовой организации Martin
Адаптивная, Кроссбраузерная, Резиновая Валидная верстка,
В проекте используется gulp сборка, препроцессор scss. шаблонизатор pug, svg sprite, бэм методология