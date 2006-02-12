Верстка многостраничного сайта - dYdX-Grants

https://shapovalalexander.github.io/---dYdX-Grants/dYdX%20Grants.html

Верстка многостраничного сайта (все ссылки в хедере ведут на другие страницы)

Адаптив до 320px

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Методология БЭМ

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Сполеры (меню акардеон)

Табы