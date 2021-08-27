Верстка персонального блога

Сайт сверстан по бесплатному уроку, при помощи сборщика Gulp, html, препроцессора scss, JavaScript и Php. Адаптивная верстка на flexbox и медиа запросах. Из интересного форма входа/регистрации, анимация на css, модальные окна, выпадающее меню. Готова вёрстка и форма отправки сообщения, остальной функционал нуждается в доработке.

Ссылка на сайт: https://shablons.test-handyhost.ru/training/blog