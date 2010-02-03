Верстка по новым стандартам (кроссбраузерно)
HTML-верстка
Добавлена217 просмотров
14 лет назад
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Был старый шаблон с некачественной версткой, не кроссбраузерный, в котором было намешано куча всего.
Написал шаблон с нуля, кроссбраузерно, семантично, по стандарту XHTML 1.0, CSS 2.1.
Визуальные эффекты выполненные на mootools + jQuery переписал на чистом jQuery 1.4.