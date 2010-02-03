Верстка по новым стандартам (кроссбраузерно)

http://ap42.ru/

Был старый шаблон с некачественной версткой, не кроссбраузерный, в котором было намешано куча всего.

Написал шаблон с нуля, кроссбраузерно, семантично, по стандарту XHTML 1.0, CSS 2.1.

Визуальные эффекты выполненные на mootools + jQuery переписал на чистом jQuery 1.4.