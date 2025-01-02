Верстка проекта "Знает-не-Знает"

В рамках проекта "Знает-не-Знает" была выполнена адаптивная верстка с использованием стандартных технологий веб-разработки: CSS, JavaScript, HTML.
Основные работы:
Созданы и стилизованы UI-компоненты: кнопки, селекты, радиокнопки, чекбоксы, что обеспечило единый стиль интерфейса.
Использована сетка Bootstrap 4 для построения адаптивного дизайна, корректно отображающегося на устройствах с различными разрешениями экрана.
Сверстаны основные страницы проекта, а также ряд страниц админ-панели.
Для демонстрации возможности редактирования контента был подключен текстовый редактор TinyMCE.