Верстка проекта "Знает-не-Знает"

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В рамках проекта "Знает-не-Знает" была выполнена адаптивная верстка с использованием стандартных технологий веб-разработки: CSS, JavaScript, HTML.

Основные работы:

  • Созданы и стилизованы UI-компоненты: кнопки, селекты, радиокнопки, чекбоксы, что обеспечило единый стиль интерфейса.

  • Использована сетка Bootstrap 4 для построения адаптивного дизайна, корректно отображающегося на устройствах с различными разрешениями экрана.

  • Сверстаны основные страницы проекта, а также ряд страниц админ-панели.

  • Для демонстрации возможности редактирования контента был подключен текстовый редактор TinyMCE.