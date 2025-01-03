Верстка рекламной страницы для Школы Show Consulting

Добавлена
4 месяца назад
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Страница адаптирована для удобного отображения как на мобильных устройствах, так и на десктопах. Ключевые особенности:

  • Минималистичный дизайн: Простой, но стильный интерфейс с фокусом на информацию о школе и её услугах, без лишних элементов, чтобы не отвлекать посетителей.

  • Адаптивная верстка: Страница корректно отображается как на мобильных устройствах, так и на ПК, обеспечивая оптимальное взаимодействие на всех экранах.

  • Контактная форма: Встроена удобная форма для связи.