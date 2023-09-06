Верстка сайта "AnkortLK"

В рамках данного проекта мы выполнили верстку веб-сайта и его последующую посадку на платформу WordPress с использованием ACF (Advanced Custom Fields), а также настройку Yoast SEO для оптимизации поисковой видимости. Этот проект включал в себя следующие ключевые этапы:

Верстка сайта: Мы разработали дизайн сайта и затем перешли к его верстке. Этот этап включал в себя создание структуры сайта и разметку страниц с использованием HTML5 и CSS3. Посадка на WordPress: После успешной верстки сайта, мы интегрировали его с платформой WordPress. WordPress предоставляет удобный интерфейс для управления контентом и позволяет клиенту легко обновлять информацию на сайте. Использование ACF (Advanced Custom Fields): Мы внедрили ACF для создания гибкой системы управления контентом. Это позволило клиенту настраивать информацию на страницах сайта без изменения кода. Настройка Yoast SEO: Мы настроили плагин Yoast SEO для оптимизации поисковой видимости сайта. Это включало в себя оптимизацию заголовков, мета-тегов и других факторов, которые помогают улучшить позиции сайта в поисковых результатах. Тестирование и оптимизация: Мы провели тестирование сайта, чтобы убедиться в его корректной работе на различных устройствах и браузерах. Также были проведены оптимизации для улучшения производительности и скорости загрузки сайта.

Этот проект успешно завершен и обеспечил клиенту современный и оптимизированный веб-сайт с удобным управлением контентом через WordPress и высокой видимостью в поисковых системах благодаря настройке Yoast SEO.