Верстка сайта "Форест Тревел" по макету Figma

HTML-верстка
Добавлена
15 дней назад
1 просмотр
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Верстка сайта “Форест Тревел”

Сверстан сайт Форест Тревел, по макету Figma. Сделана мобильная адаптация, по принципу

desktop-first. SCSS

Срок выполнения проекта: 3-4 дня

Ссылка на хостинг: http://f92798y6.beget.tech/forest-trevel/index.html

GitHub репозиторий: https://github.com/KateAnuf/Forest