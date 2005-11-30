Верстка сайта "Форест Тревел" по макету Figma
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
15 дней назад
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Верстка сайта “Форест Тревел”
Сверстан сайт Форест Тревел, по макету Figma. Сделана мобильная адаптация, по принципу
desktop-first. SCSS
Срок выполнения проекта: 3-4 дня
Ссылка на хостинг: http://f92798y6.beget.tech/forest-trevel/index.html
GitHub репозиторий: https://github.com/KateAnuf/Forest