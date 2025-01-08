Верстка сайта поиска компаний на основе CSS-фреймворка Bulma

Добавлена
4 месяца назад
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Создание сложного макета с использованием фреймворка Bulma и полной адаптивностью.

Основные особенности:

  • Главная страница: Приветствие пользователей и поиск компаний.

  • Страница компании: Детальная информация о выбранной компании.

  • Личный профиль пользователя: Раздел с настройками и персональной информацией.

  • Страница результатов поиска: Удобная сетка отображения найденных компаний.

  • Полный адаптив для корректного отображения на любых устройствах.