Верстка сайта поиска компаний на основе CSS-фреймворка Bulma
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4 месяца назад
Создание сложного макета с использованием фреймворка Bulma и полной адаптивностью.
Основные особенности:
Главная страница: Приветствие пользователей и поиск компаний.
Страница компании: Детальная информация о выбранной компании.
Личный профиль пользователя: Раздел с настройками и персональной информацией.
Страница результатов поиска: Удобная сетка отображения найденных компаний.
Полный адаптив для корректного отображения на любых устройствах.