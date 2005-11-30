Верстка сайта "Портфолио" по макету Figma

HTML-верстка
Добавлена
15 дней назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка сайта “Портфолио”

Сверстан сайт Портфолио, по макету Figma. Сделана мобильная адаптация, по принципу desktop-first.

Добавлены JS скрипты: мобильная навигация, модальные окна, UI kit, Форма поиска, Анимация,

mixitUp, fancybox

Срок выполнения проекта: 12 дней

Демо: https://kateanuf.github.io/Portfolio/

GitHub репозиторий: https://github.com/KateAnuf/Portfolio

Ссылка на хостинг: http://f92798y6.beget.tech/portfolio/index.html#skils