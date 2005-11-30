Верстка сайта "Портфолио" по макету Figma
HTML-верстка
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15 дней назад
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Верстка сайта “Портфолио”
Сверстан сайт Портфолио, по макету Figma. Сделана мобильная адаптация, по принципу desktop-first.
Добавлены JS скрипты: мобильная навигация, модальные окна, UI kit, Форма поиска, Анимация,
mixitUp, fancybox
Срок выполнения проекта: 12 дней
Демо: https://kateanuf.github.io/Portfolio/
GitHub репозиторий: https://github.com/KateAnuf/Portfolio
Ссылка на хостинг: http://f92798y6.beget.tech/portfolio/index.html#skils