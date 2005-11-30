Верстка сайта "ЮНИТ" по макету фигма
HTML-верстка
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15 дней назад
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Верстка сайта “ЮНИТ”
Сверстан сайт ЮНИТ, по макету Figma. Сделана мобильная адаптация, по принципу desktop-first.
Добавлены JS скрипты: поиск, мобильная навигация , карусель, модальные окна
Срок выполнения проекта: 5 дней
Демо: https://kateanuf.github.io/UnitProject/
GitHub репозиторий: https://github.com/KateAnuf/UnitProject
Ссылка на хостинг: http://f92798y6.beget.tech/project-unit-scss/index.html