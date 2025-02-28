Верстка сайта юридических услуг

Разработан современный и адаптивный интерфейс для сайта с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript, который автоматически подстраивается под экраны различных устройств — от мобильных телефонов до настольных компьютеров. Интерактивные элементы, включая кнопки, формы, слайдеры и меню, обеспечивают удобную навигацию и улучшенный пользовательский опыт. Также внедрены плавные анимации для более комфортного взаимодействия и оптимизированы ресурсы для повышения скорости загрузки страницы.



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