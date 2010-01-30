Верстка сайта юридической компании

http://mafia-world.ru/verstka/3/index.html

Верстка сверстана из .psd макета в соответствии стандартам WC3 (Валидные html+css). XHTML - сверстано блоками (div) без использования таблиц. Сайт резиновый (растягивается в соответствии с разрешением экрана)