Верстка сайта юридической компании

HTML-верстка
Добавлена
14 лет назад
149 просмотров
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http://mafia-world.ru/verstka/3/index.html

Верстка сверстана из .psd макета в соответствии стандартам WC3 (Валидные html+css). XHTML - сверстано блоками (div) без использования таблиц. Сайт резиновый (растягивается в соответствии с разрешением экрана)