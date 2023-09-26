Верстка сайтов Figma
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстаю по вашему макету кроссбраузерный и оптимизированный сайт. Принимаю формат Figma
Гарантия на правки после сдачи кворка, осуществление поддержки.
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Адаптивная верстка под все экраны
Чистый и минимизированный код
Проверка по w3c
Использую для верстки сборку html, css.
Полная совместимость с популярными браузерами, такими как Chrome, FireFox, Opera, Edge и Safari.
Нужно для заказа:
1. Макет в формате figma по которому нужно сверстать
2. Пояснения как вы хотите, чтобы сайт выглядел
3. Если вам необходимы анимации, пожалуйста, укажите это в своем запросе