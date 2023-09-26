Верстка сайтов Figma

Сверстаю по вашему макету кроссбраузерный и оптимизированный сайт. Принимаю формат Figma

Гарантия на правки после сдачи кворка, осуществление поддержки.

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Адаптивная верстка под все экраны

Чистый и минимизированный код

Проверка по w3c

Использую для верстки сборку html, css.

Полная совместимость с популярными браузерами, такими как Chrome, FireFox, Opera, Edge и Safari.

Нужно для заказа:

1. Макет в формате figma по которому нужно сверстать

2. Пояснения как вы хотите, чтобы сайт выглядел

3. Если вам необходимы анимации, пожалуйста, укажите это в своем запросе